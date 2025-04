Com Marinho e Martínez, Fortaleza embarca para Recife; veja relacionados

O técnico Vojvoda, por outro lado, não contará com o volante Rodrigo, o atacante Moisés e o zagueiro Brítez, que permaneceram na capital cearense

Dois dias após o duelo contra o Sport na Ilha do Retiro, pela Série A, o Fortaleza retornou para o Recife na noite desta segunda-feira, dia 28, onde irá enfrentar o Retrô nesta terça-feira, dia 29, às 19 horas, na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Para a partida, o técnico Vojvoda contará com três novidades: o zagueiro David Luiz, que cumpriu protocolo de concussão, o meio-campista Martínez e o atacante Marinho, recuperados de lesão. As ausências ficaram por conta do volante Rodrigo, por questões físicas, e dos jogadores Moisés e Brítez, entregues ao departamento médico.