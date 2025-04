Diniz exalta trabalho de Vojvoda no Fortaleza: "Exemplo de sucesso"

O ex-treinador concedeu entrevista ao portal GE e mencionou o técnico do Fortaleza / Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O treinador Fernando Diniz, atualmente sem equipe, concedeu entrevista ao quadro Abre Aspas, do portal GE. Campeão da Libertadores e ex-treinador da Seleção Brasileira, o técnico comentou sobre a passagem do treinador Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. Em uma pergunta que envolvia sua passagem pelo Cruzeiro, Diniz falou sobre o momento ruim que viveu no clube e citou a manutenção do treinador Vojvoda no Fortaleza, quando o clube passou todo o primeiro turno do Brasileirão de 2022 na zona de rebaixamento.

Você pega um exemplo do Fortaleza, que em 2022 ficou o turno inteiro na lanterna praticamente, foi sair do rebaixamento no final do campeonato. Olha o que o Fortaleza conseguiu devido a uma ideia, de um cara que conseguiu suportar. Ou não tem pressão? Lógico que tem pressão para mudar. Aí o cara pega e banca", afirma. O treinador prossegue, argumentando que o feito da equipe cearense de ter escapado do rebaixamento e alcançado a Libertadores durante o mesmo campeonato é um indicativo de sucesso, uma vez que segundo o mesmo, o orçamento dificulta que a equipe brigue com clubes do chamado "eixo". "Acha que o Fortaleza iria estar melhor se tivesse trocado (de técnico)? Isso é um exemplo de sucesso. Ou o sucesso do Fortaleza é ganhar o Campeonato Brasileiro? Pode ganhar, mas qual é a chance de comparar o Fortaleza com o poder de investimento que tem aqui, onde está situado e comparar com os dois hegemônicos, Palmeiras e Flamengo.", Disse Fernando Diniz. "Precisa ganhar do Palmeiras e do Flamengo para falar que você tem sucesso? Pode ser que o Fortaleza oscile para baixo de novo, por aquilo que o Fortaleza tem em termos de receita, de estrutura, de tudo", conclui.