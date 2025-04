Com Breno Lopes e Martínez, Fortaleza embarca rumo à Colômbia para enfrentar o Bucaramanga

Atacante Breno Lopes volta a ser relacionado após fratura no antebraço / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza embarcou nesta segunda-feira, 21, rumo a Bucaramanga, na Colômbia, onde enfrenta o Atlético Bucaramanga pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A principal novidade na delegação tricolor é a presença do atacante Breno Lopes, recuperado de uma fratura no antebraço direito. Outro reforço é o meio-campista Emanuel Martínez, que desfalcou o Leão contra o Palmeiras por suspensão, pela Série A, mas volta a ficar à disposição no torneio continental. Ao todo, o técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 26 atletas para o confronto desta quarta-feira, 23, no estádio Américo Montanini. A última vez que Breno Lopes entrou em campo foi no Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense, em 15 de março. Em 2025, o atacante disputou 11 jogos, marcou dois gols e deu três assistências.

Situação do Fortaleza na Libertadores O Fortaleza ainda não venceu na atual edição da Libertadores. O time estreou com derrota para o Racing, no Castelão, e teve o duelo contra o Colo-Colo, no Chile, interrompido por invasão de campo — o resultado da partida ainda não foi homologado pela Conmebol. Com isso, o Leão é o lanterna do Grupo E. O Bucaramanga lidera com quatro pontos, após empatar com o Colo-Colo e vencer o Racing. Os argentinos aparecem na segunda colocação, com três pontos, enquanto os chilenos somam um ponto e ocupam o terceiro lugar. Lista de relacionados do Fortaleza para enfrentar o Bucaramanga: Goleiros

João Ricardo

Brenno

Magrão

Zagueiros

David Luiz

Gastón Ávila

Gustavo Mancha

Kuscevic

Titi Laterais

Diogo Barbosa

Mancuso

Tinga Meio-campistas

Bruninho

Calebe

Emanuel Martínez

Kervin

Lucas Sasha

Lucca Prior

Pol Fernández

Rodrigo Rossetto

Zé Welison