Deyverson defende Lucero após pênalti perdido e derrota para o Palmeiras: "Ele não joga sozinho"

Camisa 18 saiu em defesa do companheiro de equipe, que perdeu um pênalti nos acréscimos do jogo

Autor do gol do Fortaleza na derrota para o Palmeiras neste domingo, 20, o atacante Deyverson lamentou o resultado negativo do Tricolor do Pici atuando na Arena Castelão. Além de lastimar o revés, o camisa 18 do Leão defendeu Lucero, que perdeu um pênalti nos acréscimos do jogo — o gol daria o empate ao time cearense.

"É claro que a gente queria a vitória, mas sou grato a Deus por estar com saúde. O time lutou até o final. Muita garra, muita vontade. Tivemos a oportunidade de fazer um empate. Não foi o Lucero que perdeu, foi o time. Ele não joga sozinho. Quando ganha, ganham todos. Quando perde, perdem todos. Agora não tem que colocar a culpa só em um, né? Acho que agora é se unir mais ainda, se abraçar. Porque sabemos que o Campeonato Brasileiro é longo", disse o jogador.