Fortaleza perde invencibilidade de 24 jogos como mandante na Série A após revés para o Palmeiras

Fortaleza foi derrotado pelo Palmeiras pela Série A 2025 / Crédito: Samuel Setubal

A longa invencibilidade do Fortaleza atuando como mandante pela Série A chegou ao fim na noite deste domingo, 20, após a derrota para o Palmeiras. Ao todo, a equipe tricolor acumulava 24 partidas sem perder em solo cearense — seja jogando na Arena Castelão ou no Estádio Presidente Vargas. O último revés do Leão do Pici em casa pela competição nacional havia ocorrido no dia 18 de novembro de 2023, quando foi superado pelo Cruzeiro por 1 a 0. No recorte, foram 16 vitórias e oito empates diante do seu torcedor.