Torcida do Fortaleza protesta no Pici na véspera de duelo contra o Palmeiras; clube informa que momento foi pacífico

Apesar do tom crítico em alguns momentos, a conversa foi pacífica e durou cerca de meia hora. O técnico Juan Pablo Vojvoda, atletas do elenco principal e o CEO Marcelo Paz participaram do diálogo

Torcedores do Fortaleza protestaram contra o momento ruim do clube na tarde deste sábado, 19, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Na ocasião, o clube liberou a entrada dos tricolores, que tiveram uma conversa de aproximadamente meia hora com elenco, comissão técnica e diretoria antes do último treino da equipe visando o confronto com o Palmeiras, marcado para este domingo, 20, na Arena Castelão.

Em nota, o Leão destacou que o momento foi pacífico e tratou as críticas como naturais em meio à má fase que o time vive na temporada. Entre os alvos do protesto, o CEO do clube, Marcelo Paz.