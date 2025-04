Palmeiras ganha reforço, mas segue com desfalques para encarar o Fortaleza

O clube se prepara duelo frente ao Tricolor do Pici, neste domingo, 20, às 18h30min, na Arena Castelão, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Adversário do Fortaleza neste domingo, 20, às 18h30min, pela Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, o Palmeiras deve contar com o retorno do volante Lucas Evangelista, que se recupera de um trauma na coxa direita.

O atleta treinou normalmente com o grupo durante a semana e pode ser opção para o técnico Abel Ferreira. O mesmo vale para o goleiro Weverton, que sofreu uma entorse no tornozelo logo no primeiro minuto da vitória sobre o Internacional-RS, na última quarta-feira, 16. Apesar do susto, ele também realizou trabalho com o grupo e não deve desfalcar a equipe por conta do problema.