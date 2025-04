Ex-Fortaleza, Renato Kayzer não deve estrear pelo Vitória contra o Tricolor

Renato Kayzer, ex-Fortaleza, ainda não estreou pelo Vitória / Crédito: DIVULGAÇÃO/VITÓRIA

Anunciado pelo Vitória-BA desde o início de abril, Renato Kayzer, ex-Fortaleza, segue sem estrear pela equipe baiana. Para a partida diante do Tricolor do Pici, nesta quarta-feira, 16, o técnico Thiago Carpini não deve contar com o centroavante, que está em processo de recondicionamento físico. O jogador segue em período de transição após lesão posterior na coxa enquanto ainda pertencia ao Fortaleza. De acordo com a imprensa baiana, a expectativa é de que a estreia do centroavante ocorra apenas contra o Cerro Largo, do Uruguai, no próximo dia 23, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.