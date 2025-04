Fortaleza abre check-in e venda de ingressos promocionais para jogo contra o Internacional

Para os sócios, o horário do check-in será liberado de acordo com cada plano, tendo início às 10 horas para o sócio “Conselheiro e Proprietário”, às 11 horas para o “Leão do Pici”, às 12 horas para o “Leão de Aço” e às 13 horas para os sócios “Leão Fiel”, “É o Laion” e “Leão Interior”.

Após o cancelamento da partida entre Colo-Colo-CHI e Fortaleza , válida pela fase de grupos da Libertadores, a equipe de Vojvoda volta às atenções para a disputa do Brasileirão. Visando o confronto diante do Internacional, o Tricolor já disponibilizou os check-ins e a venda de ingressos para o jogo deste domingo, 13.

Com entradas promocionais a partir de R$ 15, os tricolores podem também adquirir os ingressos através do site Leão Tickets, mediante reconhecimento facial, e das lojas físicas do clube em Fortaleza. As vendas iniciam nesta sexta-feira, 11, às 14 horas.

Seguindo a programação de reapresentação, o Tricolor do Pici inicia seu retorno do Chile para a capital cearense na tarde desta sexta-feira, 11. A partida entre Fortaleza e Internacional acontece neste domingo, 13, às 20 horas, na Arena Castelão.

Confira valores dos ingressos para Fortaleza x Internacional

Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira) Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira) Superior Central: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira) Especial: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) Bossa Nova: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira) Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira) Superior Norte (visitante): R$ 70 (meia) | R$ 140 (inteira)

Para mais informações: leaotickets.com.br