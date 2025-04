Destaques e fase atual: quem é o Colo-Colo, rival do Fortaleza na Libertadores

Fortaleza encarou o Colo-Colo duas vezes na Libertadores 2022 / Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Adversário no grupo e tido como um "rival" continental do Fortaleza, o Colo-Colo, do Chile, chega à fase de grupos da Libertadores de 2025 ainda sem a confiança de outros tempos, mas carrega o peso da história de quem já ergueu a taça e tem fama de dar trabalho. A 10ª posição no Campeonato Chileno não chega a assustar o plantel, mas inquieta. Duas vitórias, duas derrotas e um empate na Liga de Primera.

A Libertadores chega como um grande teste — e um reencontro carregado de tensão. O Leão do Pici está no caminho, assim como Racing e Atlético Bucaramanga, e há contas a acertar após o último confronto em campo — e no tribunal. Em atuações, um cenário parecido com o próprio Fortaleza: o técnico Jorge Almirón, tal qual Vojvoda, ainda rascunha sua equipe, oscilando entre o 3-5-2 e o 4-3-3, recheado de dúvidas na principal onzena.