Imprensa argentina provoca Fortaleza após derrota: "Veem o celeste e branco e choram"

Na edição desta quarta-feira, 2, o jornal esportivo argentino Diario Olé destacou a “vitória inesquecível” do time argentino. Na edição impressa, a manchete alfinetou o Fortaleza: “Veem o celeste e o branco e choram”, em referência, também, à derrota histórica da seleção brasileira para a Argentina por 4 a 1 .

A noite dessa terça-feira, 1º, marcou a amarga estreia do Fortaleza na Libertadores 2025. Diante do Racing-ARG, a equipe de Juan Pablo Vojvoda sofreu um revés de 3 a 0 em uma atuação irreconhecível na Arena Castelão . Após a derrota, a imprensa argentina repercutiu a partida em tom de provocação ao Tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além da provocação, o veículo enfatizou o tamanho do feito do time de Gustavo Costas: “No Brasil, onde nenhum time argentino havia conseguido vencer, o Racing, campeão da Copa Sul-Americana, mostrou estar à altura”. Essa foi a primeira derrota do Fortaleza para uma equipe argentina jogando na capital cearense.

Invencibilidade contra brasileiros

Com a vitória, o Racing-ARG mantém um extenso retrospecto positivo contra equipes brasileiras. No recorte, em confrontos realizados contra os últimos seis adversários, La Academia garantiu triunfos contra Bragantino, Athletico Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo e, agora, Fortaleza. Das 10 partidas, foram sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas.