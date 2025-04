Kayzer é anunciado pelo Vitória e posta despedida: "Me doei ao máximo"

Durante sua passagem pelo Tricolor do Pici, Kayzer atuou em 67 jogos, no qual marcou 11 gols e distribuiu três assistências

Com o valor, o Leão da Barra adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta de 29 anos. Sendo assim, o Fortaleza permanece com 10% dos direitos do atleta, tendo em vista que, antes da vende, o clube detinha 60% do passe de Kayzer.

Contratado pelo Fortaleza em 2022, por R$ 6 milhões, vindo do Athletico-PR, Kayzer não conseguiu se estabelecer no ataque do Leão. Com isso, nos últimos anos o avançado chegou a ser emprestado para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, além de América-MG e Criciúma, onde retornou no último ano.

Durante sua passagem pelo Tricolor do Pici, Kayzer atuou em 67 jogos, no qual marcou 11 gols e distribuiu três assistências. Ao todo, o atacante, conquistou dois títulos com o Leão: a Copa do Nordeste e Campeonato Cearense de 2022.