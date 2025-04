Pol é vaiado e Fortaleza é chamado de "time sem vergonha" por torcedores após derrota

Os protestos da torcida do Leão aconteceram após o revés do time cearense para o Racing-ARG, por 3 a 0, na Arena Castelão, pela estreia da Copa Libertadores

Com a bola rolando, um jogador específico do clube cearense virou alvo dos torcedores: Pol Fernández. O meio-campista argentino, que foi titular e um dos destaques negativos da partida, passou a ser vaiado cada vez que tocava na bola durante a parte final do segundo tempo, quando o placar estava 3 a 0 para o Racing.

A derrota acachapante sofrida pelo Fortaleza na noite desta terça-feira, 1º, para o Racing, pela estreia na Copa Libertadores de 2025, gerou revolta em torcedores que estavam presentes na Arena Castelão. Além das vaias, parte dos tricolores chamaram o elenco do Tricolor do Pici de “time sem vergonha”.

Após o apito final do juiz, as vaias se tornaram generalizadas, seguidas por gritos de protesto, assim como aconteceu quando o Fortaleza perdeu para o CRB-AL, pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão, no dia 26 de março. Naquela ocasião, torcedores presentes no estádio também chamaram o time de “sem vergonha”.

Derrota marca nova atuação ruim do Fortaleza em 2025

Além do placar em si, a derrota para o Racing ficou marcada pela péssima atuação do Fortaleza em campo, tanto de forma individual, quanto coletiva – algo que vem acontecendo com frequência nesta temporada. A vitória sobre o Fluminense no final de semana passado, pela estreia do Brasileirão, havia amenizado a crise no Pici – cenário que volta à tona com o revés para o time argentino.