Diante do Racing, Fortaleza perde invencibilidade contra clubes argentinos no Castelão

O Fortaleza recebeu o Racing na Arena Castelão na abertura da Copa Libertadores de 2025. / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

A derrota do Fortaleza para o Racing nesta terça-feira, dia 1º, encerrou a sequência invicta do Tricolor do Pici contra times argentinos em jogos na Arena Castelão. Antes de enfrentar o Alviceleste, o Leão acumulava um bom retrospecto contra os “hermanos” na capital cearense. Em ocasiões anteriores, o Fortaleza encarou seis times da Argentina, todos em competições continentais. Nessa sequência, venceu quatro vezes e empatou outras duas: Independiente (2x1), River Plate (1x1), Estudiantes (1x1), San Lorenzo (3x2), Boca Juniors (4x2) e Rosario Central (3x1).

Em 2023, na Sul-Americana, o Fortaleza teve um grande momento contra o San Lorenzo, ganhando em casa por 3 a 2, além de garantir vaga nos playoffs com 100% de aproveitamento. A campanha marcante daquele ano terminou com a equipe na final do torneio, perdendo o título para a LDU nos pênaltis, no Uruguai. Apesar de ficar no "quase" em 2023, o Tricolor não desistiu e continuou batalhando nas competições internacionais. Em 2024, o clube recebeu outros dois gigantes argentinos. Em partida histórica, o Fortaleza goleou o Boca Juniors por 4 a 2, garantindo a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana.