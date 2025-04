Vojvoda assume erro e explica permanência de Pol Fernández em derrota para o Racing

O meia argentino foi bastante criticado, até mesmo vaiado, pelos torcedores presentes na Arena Castelão durante alguns momentos em que esteve com a posse da bola

Em noite de estreia na Libertadores, o Fortaleza foi derrotado por 3 a 0 pelo Racing-ARG, na Arena Castelão, nessa terça-feira, 1°. Após o jogo, Vojvoda falou sobre as mudanças feitas durante a partida e a permanência do volante Pol Fernández durante todo o duelo, escolha esta que irritou a torcida tricolor no estádio.

O meia argentino foi bastante criticado, até mesmo vaiado, pelos torcedores presentes na Arena Castelão durante alguns momentos em que esteve com a posse da bola.