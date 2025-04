Calebe exalta atmosfera da torcida em jogos do Fortaleza na Libertadores: "Caldeirão"

Em exclusiva ao Esportes O POVO, camisa 10 do Fortaleza elogiou o Racing, primeiro adversário do Tricolor na competição continental, e também conversou sobre o início de ano com tropeços

O Fortaleza inicia nesta terça-feira, 1°, às 21h30min, diante do Racing na Arena Castelão, a sua jornada frente a Copa Libertadores da América de 2025. Em um torneio recheado de emoção, bons jogos e festas nas arquibancadas, o camisa 10 do Leão, Calebe, acentuou em exclusiva ao Esportes O POVO que espera uma noite diferente nesse primeiro embate, principalmente pela atmosfera de "caldeirão" que geralmente é feita pela torcida tricolor.

"Já tive a oportunidade de jogar essa competição outras vezes e, para nós jogadores, tem uma energia diferente sim. É a principal competição de clubes da América, e nela precisamos deixar tudo dentro de campo. O Racing é um adversário qualificado, mas estamos nos preparando bem para fazer um grande jogo e começar a competição com o pé direito“, completou.

Para ajudar o Fortaleza, mais de 33 mil torcedores já estão com presença confirmada no jogo. Ao todo, 33.247 entradas já foram adquiridas pelos tricolores, sendo 21.438 sócios-torcedores via check-ins e 11.809 ingressos vendidos.



Camisa 10 é motivação

Calebe irá jogar a Copa Libertadores mais uma vez com a camisa 10 do Fortaleza. Em termos de responsabilidade quanto ao peso disso, o atleta acentuou que encara isso como uma motivação para sempre dar mais e mais em campo.

"Vestir a camisa 10 do Fortaleza é uma grande responsabilidade, mas também uma grande honra. Sei do peso dessa camisa e do que se espera de mim, e encaro isso como uma motivação extra para me dedicar ainda mais. O mais importante é que temos um grupo muito qualificado, e minha função é contribuir para que a equipe jogue bem e conquiste seus objetivos na temporada", disse.