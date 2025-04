Fortaleza retoma liderança em ranking de sócios-torcedores no Estado

A equipe tricolor atingiu a marca de 41 mil sócios e ultrapassa o Ceará no número de associados; no futebol nordestino, o Leão é o terceiro com mais sócio

O Fortaleza atingiu a marca de 41.143 sócios torcedores, se tornando a equipe com mais sócios no Estado. No nordeste, a equipe é a terceira com mais filiados, perdendo apenas para Bahia, com 74 mil sócios, e Vitória, com 43 mil.

O crescimento do número de associados ocorre junto do início da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, os principais torneios que o Tricolor disputa no ano. A vitória contra o Fluminense e a estreia contra o Racing na competição continental também são apontadas como motivo de crescimento no Sócio torcedor da equipe.