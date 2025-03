Conheça os grupos da Copa Libertadores 2025

A Conmebol definiu na noite desta segunda-feira, 17, os grupos da Copa Libertadores da América de 2025 por meio de sorteio realizado na sede da instituição em Luque, no Paraguai. Representante cearense na competição, o Fortaleza está no grupo C, onde irá enfrentar Racing, Colo-Colo e Atlético Buracamanga-COL.

O certame continental conta ainda com outros seis times brasileiros, sendo eles: Botafogo, Internacional, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Bahia. No sorteio, conforme pontuação do ranking de 2024 da Conmebol, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Flamengo foram cabeças de chave. Internacional esteve no pote 2 e o Bahia, classificado após a pré-Libertadores, estava no pote 4.