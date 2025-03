Lucero, do Fortaleza, marca o primeiro gol do Campeonato Brasileiro de 2025

A contagem de gols do Campeonato Brasileiro de 2025 foi aberta com um gol do atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza, que balançou as redes do Fluminense com apenas três minutos de bola rolando na Arena Castelão. O confronto entre os times tricolores aconteceu na noite deste sábado, 29, e contou com vitória do escrete vermelho-azul-e-branco por 2 a 0. Além do argentino, que marcou logo aos três minutos, Tinga ampliou o placar.

No lance do tento, o camisa 9 recebeu a bola de Marinho, depois do Fortaleza recuperar a bola no setor ofensivo e armar a jogada com velocidade. Bem posicionado, só precisou empurrar a bola para as redes. Com o gol, Lucero foi o primeiro estrangeiro a abrir o placar geral da competição desde 2014, quando Charles Aranguiz, à época no Internacional, atingiu o feito.