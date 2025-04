Vojvoda possui retrospecto positivo contra Racing-ARG, rival do Fortaleza na Libertadores

Por mais que esse seja o primeiro confronto entre as equipes na história, o técnico argentino do Leão tem, na equipe de Avellaneda, um velho rival

Para este confronto, além da vitória recente sobre o Fluminense , no último sábado, 29, pela 1ª rodada do Brasileirão Série A, o tricolor conta com um “aliado” na partida contra La Academia: o retrospecto positivo de Vojvoda contra o rival.

O Fortaleza entra em campo nesta terça-feira, 1º, às 21h30min, diante do Racing-ARG pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2025 . A equipe comandada por Vojvoda irá receber os argentinos na Arena Castelão, em duelo entre dois clubes considerados favoritos para avançar no grupo E.

Histórico entre os “hermanos”

Durante toda sua passagem nas terras vizinhas, o treinador do Tricolor enfrentou o Racing-ARG em três oportunidades — por três equipes diferentes — tendo conquistado duas vitórias e perdido uma vez, sempre atuando como mandante.

No primeiro duelo entre eles, Vojvoda aplicou uma goleada por 5 a 0 no Racing, enquanto comandava o Newell's Old Boys, em 2016. Dois anos depois, já no Defensa y Justicia, o técnico do Leão venceu novamente, desta vez, por 3 a 2.

Contudo, no duelo mais recente, sob o comando do Talleres, Vojvoda foi derrotado por 3 a 1, no final de 2018.