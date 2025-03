Fortaleza chega a 23 jogos de invencibilidade como mandante na Série A

O Leão do Pici estreou com vitória na edição de 2025, terminou 2024 como único invicto na condição e já não perdia desde a 30ª rodada de 2023

Detentor da atual maior sequência invicta como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza estreou no Brasileirão de 2025 com mais uma vitória sobre o Fluminense na Arena Castelão e ampliou para 23 o número de jogos consecutivos sem ser derrotado em seus domínios. A partida aconteceu na noite deste sábado, 29, e o Leão triunfou por 2 a 0, com gols de Lucero e Tinga.

Com a vitória na estreia da edição deste ano, o Leão do Pici chega a 16 vitórias e sete empates nos últimos 23 jogos em casa na elite do futebol nacional. Em 2025, o cenário não indicava que iria se repetir, até porque o Leão, em competições gerais, já superou o número de derrotas da temporada passada. Contudo, estreou com o pé direito no Brasileirão.

O próximo comprimisso em seus domínios válido pelo Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 13 de abril, quando enfrentará o Internacional, na Arena Castelão, em jogo válido pela terceira rodada da competição.