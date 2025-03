Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para estreia na Libertadores ante o Racing-ARG

A estreia na Libertadores se aproxima e o Fortaleza iniciou o check-in de sócios e a venda de ingressos para a partida para a estreia, ante o Racing, da Argentina, que acontecerá nesta terça-feira, dia 1° de abril, na Arena Castelão. Enfrentando o cabeça de chave do grupo, o time de Vojvoda entra em campo às 21h30min. Fora dele, o Tricolor já anunciou promoção para os torcedores interessados e ingressos à partir de R$ 15.

Para o torcedor que quiser comparecer ao Castelão, os bilhetes já estão disponíveis nas lojas físicas e no site Leão Tickets, mediante ao cadastramento facial, desde às 14 horas deste domingo. Já para o sócio-torcedor do clube, o check-in também já está liberado no site oficial. Os sócio acompanhantes poderão aproveitar a promoção de ingressos nos valores de R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) para o setor Superior Norte.