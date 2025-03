"Tínhamos que virar a chave", diz Lucero após vitória do Fortaleza contra Fluminense

Lucero e Marinho comemoram gol no jogo Fortaleza x Fluminense, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Aurélio Alves

Autor do primeiro gol da vitória do Fortaleza por 2 a 0 diante do Fluminense neste sábado, 29, o atacante Lucero celebrou o resultado positivo conquistado pela equipe leonina e citou o mau momento vivido pelo grupo nas últimas semanas. "Tínhamos que virar a chave. Vivemos derrotas duras, não estamos acostumados a viver esses momentos. Então, era muito importante começar com uma vitória hoje, em casa, com nossa torcida. Creio que fizemos uma grande partida. Agora temos que pensar na Libertadores porque terça-feira temos uma grande partida", comentou.