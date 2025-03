Fortaleza inscreve 45 jogadores na Libertadores e vai incluir Deyverson; veja lista

Leão do Pici envia relação de boa-fé já com presença de Allanzinho, ex-Fortaleza, mas ainda sem Deyverson, que deverá ser inscrito na próxima segunda-feira, 31

O prazo para os clubes encaminharem a lista era até essa sexta-feira, 28. Dos dois reforços do Tricolor para a janela dos Estaduais, Allanzinho, ex-Ferroviário, foi anunciado e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na quinta-feira, 27, o que viabilizou a presença na lista.

Deyverson, por sua vez, deixou o Atlético-MG e foi anunciado pelo Leão na tarde de sexta, quando também apareceu no BID da CBF, mas ainda não na relação da Libertadores. O clube do Pici tem até as 14 horas da próxima segunda-feira, 31, para viabilizar a inclusão do camisa 18, o que deve acontecer e deixá-lo apto a atuar diante do Racing-ARG, na terça, 1º, às 21h30min, na Arena Castelão.