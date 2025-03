Relembre estreias do Fortaleza no Brasileirão sob o comando de Vovjoda

Com o Fortaleza vivendo má fase no início desta temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda vive a expectativa do início do Brasileirão, diante do Fluminense, neste sábado, 29, às 18h30min, na Arena Castelão. O Leão tem retrospecto positivo sob o comando do treinador em largadas na Série A.

Desde que chegou ao Pici, o técnico argentino comandou o Tricolor em quatro edições do certame nacional. Na “Era Vojvoda”, apesar do equilíbrio, o retrospecto é favorável em partidas válidas pela 1ª rodada. Em quatro oportunidades sob o comando do treinador, o Tricolor do Pici somou duas vitórias (em 2021 e 2024), um empate (em 2023) e uma derrota (em 2022).