Reforço do Fortaleza, Deyverson desembarca e elogia torcida e clube: "Grandeza enorme"

Atacante é o segundo reforço do Leão na janela pós estadual / Crédito: Pedro Souza / Atlético

O atacante Deyverson desembarcou em Fortaleza na tarde desta sexta-feira, 28. O jogador de 34 anos assinou um contrato de três temporadas com o Tricolor e chega para competir com Lucero por uma vaga no ataque da equipe. Autor do gol do título do Palmeiras na Libertadores de 2021, o atleta também se destacou no Cuiabá, onde foi o principal jogador e teve seu ano mais goleador em 2023, com 17 tentos anotados em 45 partidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No desembarque, o jogador relembrou ter trabalhado com alguns nomes do atual elenco e demonstrou e se mostrou otimista na chegada no novo clube.

Atacante Deyverson desembarcou em Fortaleza nesta sexta-feira, 28 Crédito: Reprodução/Canal da Guigui "Sempre que joguei contra (o Fortaleza), via o calor e a explosão dessa torcida maravilhosa. Tenho certeza que essa animação da torcida vai me ajudar demais dentro de campo". Sem uma data de estreia prevista, o atacante garantiu que "vinha treinando no antigo clube" e que está "preparado para entrar em campo".

Pelo Atlético Mineiro, seu antigo clube, Deyverson atuou em 33 partidas, marcando oito gols e distribuindo duas assistências. O momento mais marcante do jogador no Galo foram os dois feitos sobre o River Plate, na semifinais da Libertadotes de 2024. O Fortaleza estreia neste sábado, 29, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrentará o Fluminense, às 18h30min, na Arena Castelão. A equipe cearense já divulgou preço dos ingressos e horários do check-in para a partida em seu site oficial. Atacante chega, atacante sai

Após acertar a contratação de Deyverson, o Fortaleza deve negociar um dos centroavantes do elenco. O Vitória demonstrou interesse em Renato Kayzer e abriu negociação para comprar o camisa 79, que tem contrato com o Tricolor até o fim deste ano