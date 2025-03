Fortaleza x Fluminense pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

O Leão do Pici encara o Tricolor das Laranjeiras no Castelão, na noite deste sábado, 29, e mira a vitória para afastar a crise e largar bem no Campeonato Brasileiro

A fase atual do Leão do Pici não é boa e somente uma vitória diante do clube carioca conseguirá apaziguar, pelo menos momentaneamente, os ânimos da torcida tricolor, que, na quarta-feira passada, após a derrota para o CRB-AL pela Copa do Nordeste, protestou e chamou o time de “sem vergonha” na saída do campo do Gigante da Boa Vista.

Não há tempo para lamentações no Pici. Neste sábado, dia 29, o Fortaleza terá uma nova oportunidade para, dentro de campo, dar respostas à sua torcida e amenizar a crise ocasionada pela sequência negativa recente de resultados. O adversário da vez é o Fluminense, na Arena Castelão, às 18h30, em duelo que marca a estreia das equipes na Série A do Campeonato Brasileiro.

Considerando o recorte dos últimos dez jogos, o Fortaleza venceu somente dois, além de seis derrotas e dois empates. Ambos os triunfos aconteceram contra o Ferroviário. Em um dos duelos, o Tubarão da Barra atuou com o time reserva, enquanto no outro, pela semifinal do Campeonato Cearense, o Leão conseguiu a vitória, de forma dramática, somente nos acréscimos do segundo tempo.

O Fluminense, embora também tenha amargado o segundo lugar no Estadual, onde foi derrotado pelo Flamengo, chega para o duelo com um clima mais leve.

Após sofrer na luta contra o rebaixamento na edição anterior do Brasileirão, o Flu almeja ter um início melhor do que apresentou em 2024 no torneio, quando fez apenas seis pontos em 12 rodadas, o pior desempenho do clube na era dos pontos corridos.



Fortaleza x Fluminense pela Série A 2025: os destaques do jogo

Do lado do Fortaleza, o volante Lucas Sasha e o atacante Marinho se destacaram nos jogos passados, apesar dos resultados da equipe não terem sido positivos. Já o Fluminense conta com as boas fases dos atacantes Cano e Canobbio, artilheiros do time neste ano, com dez e cinco gols, respectivamente.



Fortaleza x Fluminense pela Série A 2025: retrospecto

Em relação ao retrospecto do confronto, os números são equilibrados. Ao todo, Fortaleza e Fluminense se enfrentaram 25 vezes na história, com oito vitórias do Leão, 11 do Tricolor das Laranjeiras e seis empates. Considerando o recorte dos últimos dez embates, foram quatro triunfos do time carioca contra três do clube cearense.