CBF detalha tabela de jogos do Fortaleza na Série A até pausa para Mundial

O Fortaleza já conhece, em detalhes, todas as datas, horários e locais de seus jogos no Campeonato Brasileiro até a pausa para o Mundial de Clubes. Durante esse período, o Leão disputará 11 partidas, da 2ª à 12ª rodada do principal torneio do futebol nacional.

A equipe estreia neste sábado, dia 29, contra o Fluminense-RJ, na Arena Castelão, às 18h30min. Na rodada seguinte, enfrentará o Mirassol-SP, novidade na competição, em jogo marcado para o Estádio Maião, na cidade paulista, no dia 6 de abril, também às 18h30min.