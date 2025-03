Gastón Ávila falha em 3º jogo seguido e é alvo de protestos da torcida do Fortaleza

Diante do CRB, cada toque de Ávila na bola era acompanhado por vaias na Arena Castelão. Vojvoda, que também era alvo de críticas, optou por manter o zagueiro em campo

A má fase vivida pelo Fortaleza na temporada não pode ser atribuída a um único culpado, mas Gastón Ávila, zagueiro argentino, vem se destacando negativamente no Tricolor do Pici, especialmente nos últimos três jogos. Na partida contra o CRB-AL, na noite desta quarta-feira, 26, pela Copa do Nordeste, o defensor voltou a falhar em um lance decisivo.

Aos 44 minutos do segundo tempo, em uma jogada aparentemente sem perigo, Ávila derrubou Thiaguinho dentro da pequena área.