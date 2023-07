Fortaleza renova contrato com Emanuel Brítez até o fim de 2025

O vínculo anterior do zagueiro seria encerrado no final da próxima temporada. O atleta tem sido peça importante na equipe de Vojvoda desde a sua chegada em 2022

O Fortaleza divulgou que ampliou o tempo contratual do zagueiro Emanuel Brítez até o fim de 2025, com opção de renovação por mais um ano. Entre os principais destaques defensivos do clube, o Tricolor optou por se antecipar no acordo, já que o vínculo anterior do atleta de 31 anos se encerraria em dezembro da próxima temporada.

“A gente faz essa renovação com convicção. É um atleta de experiência internacional, de jogar jogos grandes e vai ficar mais tempo aqui no Fortaleza nos ajudando. Ele queria essa renovação e o Fortaleza também queria, e a gente tá muito feliz de estender o contrato, o vínculo, para que ele possa estar ainda mais feliz e desempenhar ainda melhor o trabalho dele aqui no Tricolor de Aço”, comentou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Contratado em 2022, Brítez chegou ao Leão em um momento conturbado, quando a equipe vivia um cenário complicado na Série A e lutava contra o rebaixamento. O argentino logo ganhou espaço no time comandado por Vojvoda e se tornou peça importante na campanha de recuperação, que culminou na classificação do clube para a pré-Libertadores.

“É um atleta que chegou no Fortaleza no ano passado naquele momento difícil e participou de toda campanha de recuperação do clube de forma muito efetiva. Se identificou com a nossa camisa, jogou de zagueiro pela direita, pela esquerda, de lateral-direito e até de lateral-esquerdo”, concluiu o mandatário.