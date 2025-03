Diretor do Fortaleza, Alex Santiago promete avaliação interna: "Ter senso crítico"

O dirigente fez pronunciamento na sala de imprensa da Arena Castelão após o Tricolor do Pici ficar com o vice do Campeonato Cearense

O Fortaleza, mais uma vez, bateu na trave e ficou com o vice-campeonato do Campeonato Cearense, novamente diante do Ceará. O Tricolor empatou por 1 a 1 neste sábado, 22, na Arena Castelão, e, no agregado, foi derrotado por 2 a 1. O diretor de futebol do clube, Alex Santiago, fez um pronunciamento sobre o momento da equipe.

A fase irregular do time se estende tanto no estadual, onde ficou sem a taça, quanto na Copa do Nordeste, especialmente pela derrota na última quarta-feira, 19, para o Sousa-PB. O dirigente fez "mea culpa" e lamentou a perda do título estadual.