"Jogo mais importante do ano", avisa Marinho sobre Clássico-Rei da final do Cearense

Na véspera da grande decisão do Campeonato Cearense, o atacante Marinho alertou que o Fortaleza precisa apresentar outra postura diante do Ceará, neste sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão, chamou atenção para o fator psicológico e apontou o Clássico-Rei como "jogo mais importante do ano". Com passagem pelo Vovô em 2015 e jogador do Leão desde meados de 2023, o camisa 11 busca o primeiro título do Manjadinho e afirmou estar "bem e ansioso" para a partida. Após duas derrotas para o Alvinegro em 2025, inclusive na primeira final, o atacante destacou que é o momento de o Tricolor mostrar maior dedicação para tentar levar a taça.

"A gente tem que viver como o torcedor vive o clássico, entrar em campo como o torcedor vibra lá fora. Vai ter dia que você não vai estar tão legal, às vezes eu estive assim, mas acredito que sempre deixei a vontade e o meu coração em campo, a alma. Em um clássico, a gente precisa disso: precisa vibrar, sentir o clássico, disputar cada bola. Muitas vezes, não é o futebol jogado lindamente que vai ganhar; quem se esforça mais, quem se entrega mais, vence. A gente precisa se entregar um pouco mais. Não que a gente não esteja fazendo isso, mas, se a gente não está tendo resultado, é porque algo precisa ser a mais. Nesse momento, a gente precisa entregar mais", disse Marinho, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 21.

"Coração na ponta da chuteira" No primeiro duelo, sábado passado, 15, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 e, para ser campeão, terá de vencer por dois gols de diferença. Em caso de triunfo do Leão por um tento, a decisão será nos pênaltis. Marinho ressaltou a importância do confronto para a sequência da temporada, já que a final definirá o maior campeão do Estado — os dois times estão empatados com 46 títulos. "Esse jogo de amanhã (sábado) a gente tem esperado. Talvez fazer aquilo que a gente não vem fazendo nos últimos clássicos. Não adianta ficar só falando, é tomar atitude, viver o clássico e quer a gente possa disputar no coração, na emoção, botar o coração na ponta da chuteira e fazer valer. O clássico, às vezes, não é bonito, mas tem que ser jogado para ganhar, independente como seja. Acredito muito no meu grupo. A gente precisa dar uma chacoalhada numas situações, mas espero muito que amanhã a gente esteja em um dia abençoado e sendo o Fortaleza que muitos de vocês já conhecem", projetou o atacante. Atacante Marinho no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2025 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC