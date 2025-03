Marinho dá razão a protestos da torcida por início de ano "muito ruim" do Fortaleza

Atacante Marinho, do Fortaleza, em entrevista coletiva / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

As cinco derrotas nos últimos oito jogos e as cobranças da torcida não devem abalar, mas mexer com os brios dos jogadores do Fortaleza. Essa é a opinião do atacante Marinho, que concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 21, véspera da segunda final do Campeonato Cearense, diante do Ceará, e deu razão à insatisfação dos torcedores pelo início de 2025 "muito ruim". Na noite dessa quinta-feira, 20, alguns tricolores estenderam faixas de protestos em frente à sede do clube. A equipe deixou alguns jogos sob vaias e, nas redes sociais, as críticas ao desempenho também têm sido corriqueiras. O camisa 11 tratou como natural a pressão das arquibancadas e alertou que o Tricolor precisa reagir na temporada.

Acredito que aquilo que o torcedor tem passado nos últimos tempos, nesse início de temporada, está sendo meio estranho. Sobre o que vocês viram lá (na entrada da sede), as faixas, o torcedor tem todo direito de cobrar, principalmente quando não se responde em campo. A gente tem que pegar isso... 'Ah, o torcedor está xingando, isso e aquilo'. Tem todo o direito, quando vê a equipe que ama não tendo resultado, depois de passar um ano incrível em 2024, o início está sendo muito ruim", ponderou.

Elogios ao elenco e a Vojvoda Apesar dos tropeços nos primeiros meses do ano, inclusive contra times mais modestos, como Altos-PI e Sousa-PB, Marinho elogiou o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda, avisou que o elenco precisa se dedicar mais para superar o momento de turbulência e destacou a qualidade do elenco. "É trabalhar quietinho, fazer que esses protestos do nosso torcedor sejam algo que nos motive, que a gente leve para campo. [...] A gente trabalha muito, tem um treinador que trabalha demais, mas acredito que está faltando um pouco em nós, em campo, e a gente tem que entregar. Se a gente entrega 100, tem que ser 200. No futebol, quando as coisas não estão acontecendo, a gente precisa botar a bunda no chão e ralar um pouco mais", alertou. Atacante Marinho no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2025 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC