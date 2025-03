Vídeo: torcedor do Fortaleza encontra algoz do Tricolor em lanchonete após derrota no Nordestão

O momento foi registrado por dois torcedores do Leão, Mauro Filho e Felipe Cruz, que viajaram até a cidade paraibana para acompanhar o duelo e foram lanchar após o término do confronto

O momento foi registrado por dois torcedores do Leão, Mauro Filho e Felipe Cruz, que viajaram até a cidade paraibana para acompanhar o duelo e foram lanchar após o término do confronto.

Após a derrota do Fortaleza para o Sousa-PB por 2 a 1 , nesta quarta-feira, 19, alguns jogadores do Dinossauro, incluindo o autor dos dois gols da equipe paraibana, Luan Rodrigues, estavam presentes em uma lanchonete local comendo sanduíches.

"A cidade não tinha nada aberto, aí achamos um canto pra comer salgado. Estávamos de boa, comendo, e chegou o jogador do Sousa. No primeiro momento a gente não acreditou que era ele. Pensei que era da base, aí depois ele mostrou os vídeos dizendo que era o Luan, né? Luan Rodrigues. Cara, gente boa demais, humilde, mora lá perto e tudo", disse Mauro Filho ao Esportes O POVO .

"Tinham mais dois jogadores com ele e a cidade ficou em festa, né? O pessoal não tirou onda com a gente. Todo mundo gente boa, inclusive a gente até tomou umas (cervejas) com eles lá no pré-jogo. Todo mundo tratou a gente bem", afirmou Felipe.

Veja o encontro inusitado no vídeo abaixo: