Conmebol divulga as datas dos jogos do Fortaleza na Libertadores; veja detalhes

Técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza Esporte Clube / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira, 18, a tabela detalhada de todos os jogos da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O Fortaleza, um dos sete representantes brasileiros na competição, fará sua estreia no dia 1º de abril, às 21h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão, contra o Racing-ARG, que é o atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa. O Tricolor do Pici, integrante do Grupo E, volta a campo pelo torneio no dia 10 de abril, desta vez para encarar o Colo-Colo-CHI, fora de casa, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago do Chile. A partida ocorrerá às 21h30min no horário de Brasília. O Leão finaliza os jogos de ida no dia 23 de abril, contra o Atlético Bucaramanga-COL, fora de casa, em jogo que será realizado às 23 horas (de Brasília).

No dia 6 de maio, contra o Colo-Colo, na Arena Castelão, o time cearense inicia os confrontos de volta da Libertadores. A bola começa a rolar às 21h30min (de Brasília). No dia 13 de maio, o Tricolor volta a atuar na capital cearense, diante do Atlético Bucaramanga, também às 21h30min. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube O último jogo do Leão será fora de casa, contra o Racing, na Argentina. O duelo está marcado para o dia 29 de maio, no estádio Presidente Juan Domingo Perón - El Cilindro, em Avellaneda, às 21h30min (horário de Brasília). Caso fique entre os dois primeiros do Grupo E, o time cearense avança de fase na Libertadores, enquanto a terceira posição garante a ida aos playoffs da Sul-Americana.