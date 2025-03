Fortaleza na Libertadores: veja valores de premiação do torneio por fases

Após o sorteio dos grupos, a Conmebol divulgou os valores de premiação de cada fase da Copa Libertadores 2025. O Fortaleza , que está na chave E, já tem R$ 17 milhões assegurados e ainda pode faturar mais R$ 1,7 milhão por cada vitória na etapa de grupos do principal torneio da América do Sul.

Para este ano, a Conmebol aumentou o prêmio do vencedor da Glória Eterna em 1 milhão de dólares (R$ 5,6 milhões) e pagará 24 milhões de dólares (R$ 136 milhões) ao grande campeão da Libertadores. Já o vice ficará com 7 milhões de dólares (R$ 39,7 milhões).

Em 2022, quando disputou a fase de grupos da competição e chegou até as oitavas de final, o Tricolor do Pici faturou em torno de R$ 21,3 milhões em premiações.

A estreia do Fortaleza na edição 2025 do torneio será no próximo dia 1º de abril, contra o Racing-ARG, às 21h30min, na Arena Castelão. O Grupo E também tem Colo-Colo, do Chile, e Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

Copa Libertadores 2025: valores de premiação por fases

Fase de grupos: 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões) + 330 mil de dólares (R$ 1,7 milhão) por vitória

3 milhões de dólares (R$ 17 milhões) + 330 mil de dólares (R$ 1,7 milhão) por vitória Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões)

1,25 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões) Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9,6 milhões)

1,7 milhão de dólares (R$ 9,6 milhões) Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 13 milhões)

2,3 milhões de dólares (R$ 13 milhões) Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 39,7 milhões)

7 milhões de dólares (R$ 39,7 milhões) Campeão: 24 milhões de dólares (R$ 136 milhões)

Copa Libertadores 2025: tabela de jogos do Fortaleza