Copa do Nordeste: Fortaleza defende 100% de aproveitamento contra o Sousa

Rivais na próxima quarta-feira, 19, às 21h30min, Fortaleza e Sousa-PB vão se enfrentar pela quarta vez na história. O Tricolor ostenta 100% de aproveitamento diante do Dinossauro e vai tentar manter a marca positiva no Estádio Marizão, no interior da Paraíba, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

O primeiro encontro entre as equipes foi em janeiro de 2013, pelo torneio regional, e acabou com triunfo do Leão por 3 a 0, com gols de Jaílson, duas vezes, e Assisinho, na Arena Castelão. No mês seguinte, em Sousa (PB), o time do Pici ganhou por 1 a 0 graças ao zagueiro Gabriel.