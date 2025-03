Classificado, Fortaleza disputará oitava final de Campeonato Cearense de forma consecutiva

Com requintes de emoção, o Fortaleza garantiu vaga na final do Campeonato Cearense 2025. Neste sábado, 8, o Tricolor do Pici bateu o Ferroviário por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, e agora vai disputar sua oitava decisão estadual de forma consecutiva.

A última vez em que a equipe leonina ficou de fora da grande final foi em 2017, quando caiu para o próprio Tubarão nas semifinais. Desde então, o time disputou todas as decisões, somando cinco títulos e dois vices.