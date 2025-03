Kayzer aponta exagero em críticas do Fortaleza: "Parece que brigamos para não cair"

A vitória por 4 a 0 do Fortaleza sobre o Ferroviário, nesta quarta-feira, 5, pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão, encerrou um jejum de quatro jogos sem triunfo do Tricolor na temporada. Após a partida, Renato Kayzer, autor do quarto gol, comentou sobre o momento vivido pelo Leão.

O camisa 79 relembrou a campanha da equipe no ano passado, quando chegou à Libertadores. "Começo de ano é normal ter momentos de altos e baixos. Nós vemos grandes equipes sendo eliminadas de estaduais. Pelas coisas que estavam sendo faladas até parece que brigamos contra rebaixamento ou brigando por acesso à Série A", afirmou.