Moisés iguala Yago Pikachu na vice-artilharia do Fortaleza em 2025

Destaque da goleada do Fortaleza sobre o Ferroviário na noite desta quarta-feira, 5, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, o atacante Moisés agora divide o posto de vice-artilheiro do Fortaleza na temporada, com quatro gols, mesmo número de Yago Pikachu.

Os dois jogadores contribuíram diretamente no triunfo do Leão do Pici sobre o Tubarão da Barra. Moisés foi responsável por balançar as redes duas vezes, enquanto Yago Pikachu anotou um gol. Assim, os dois atacantes ficam atrás apenas de Lucero no ranking de maiores goleadores do clube neste ano.