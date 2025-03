Reunião mantém indefinição sobre local do jogo entre Fortaleza e Ferroviário pelo Estadual

CE - CAMPEONATO CEARENSE/FERROVIÁRIO X FORTALEZA - ESPORTES - Lance da partida de ida entre as equipes do Ferroviário e do Fortaleza, válida pela semifinal do Campeonato Cearense 2025, disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), na tarde deste sábado, 1 de março de 2025. 01/03/2025 - Foto: CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO / Crédito: CAIO ROCHA/ESTADÃO CONTEÚDO

A reunião envolvendo representantes da Federação Cearense de Futebol, Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club não gerou uma decisão referente ao local em que a partida entre o Tricolor e o Ferroviário, pela semifinal do Estadual, acontecerá. O Leão quer atuar na Arena Castelão, mas há uma portaria da Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) que define um intervalo de 66 horas entre os jogos na praça esportiva. O Ceará, por ter tido a melhor campanha geral na fase de grupos, tem o regulamento a seu favor e a prioridade de jogar na Arena Castelão. O Vovô enfrenta o Maracanã no próximo domingo, dia 9, no Gigante da Boa Vista, o que impede, segundo a definição do intervalo de 66 horas, o Fortaleza de enfrentar o Ferroviário no mesmo estádio, um dia antes, no sábado, dia 8.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em comunicado enviado ao Esportes O POVO, a Sesporte enfatizou “que seguirá o que determina a portaria” e atribuiu a responsabilidade da decisão à FCF junto aos clubes envolvidos, Ceará e Fortaleza. Assim, as partes se reuniram na tarde desta quarta-feira, dia 5, para tratar do assunto, mas não houve nenhuma resolução.