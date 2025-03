Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para clássico contra o Ferroviário pelo Nordestão

Para o torcedor que quiser comparecer ao Gigante da Boa Vista, os bilhetes já estão disponíveis nas lojas físicas e no site Leão Tickets a partir de R$ 15. Já para o sócio-torcedor do clube, o check-in também já está liberado no site oficial.

A torcida do Tubarão da Barra, por sua vez, terá o setor Superior Norte disponível. As entradas para o time visitante do embate custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

No duelo, o Tricolor tentará encerrar um jejum de quatro partidas consecutivas sem vencer na temporada. A equipe de Vojvoda ocupa o terceiro lugar do Grupo A do Nordestão, com seis pontos. Já o Ferroviário é o quinto colocado, com quatro. Este será o segundo confronto entre os rivais no intervalo de oito dias.

Confira os valores dos ingressos para o Clássico das Cores: