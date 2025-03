Vojvoda garante Fortaleza ativo no mercado: "Vamos ter contratações"

Após o empate sem gols contra o Ferroviário, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, no último sábado, 1º, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, afirmou, em coletiva ainda no estádio Presidente Vargas (PV), que o clube fará contratações na janela dos estaduais, que abre no próximo dia 10 de março e se encerra em 11 de abril.

"Vamos ter contratações. Vamos estar atentos ao mercado. Sempre o Fortaleza está atento ao mercado. Vamos estar atentos, mas preciso ficar atento ao dia a dia. Há outras pessoas responsáveis por isso. Minha atenção é o funcionamento do time.", destacou o treinador.