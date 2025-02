Nordestão: Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra o Vitória

Diante do Rubro-negro, o Leão do Pici busca retomar o caminho das vitórias na temporada. Nos últimos dois jogos, a equipe foi derrotada pelo rival Ceará e pelo Altos-PI

Para o torcedor que quiser comparecer ao Gigante da Boa Vista, os bilhetes já estão disponíveis nas lojas físicas e no site Leão Tickets a partir de R$ 25. Já para o sócio-torcedor do clube, o check-in também já está liberado no site oficial.

Diante do Rubro-negro, o Leão do Pici busca retomar o caminho das vitórias na temporada. Nos últimos dois jogos, a equipe foi derrotada pelo rival Ceará e pelo Altos-PI. O time de Vojvoda é o segundo colocado do Grupo A do Nordestão, atrás do próprio Vitória.

Confira os valores dos ingressos para o jogo entre Fortaleza e Vitória: