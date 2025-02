Fortaleza sofre primeira derrota para o Altos na história do confronto

A má atuação do Fortaleza diante do Altos-PI na noite desta terça-feira, 11, culminou na primeira derrota do Leão para o time piauiense na história do confronto. Até então, o Tricolor do Pici defendia um tabu de sete anos ante o Jacaré.

Anteriormente, os times haviam se enfrentado em quatro oportunidades, sendo três empates e uma vitória para o lado cearense. O triunfo foi conquistado nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2024, quando a equipe de Vojvoda goleou por 5 a 0.