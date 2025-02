Tinga assume culpa em virada do Altos e pede desculpas: "Tentei inventar"

Lateral-direito e capitão do Fortaleza, Tinga falou em coletiva após derrota do Leão por 2 a 1, de virada, para o Altos-PI, na noite desta terça-feira, 11, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. No gramado do Albertão, em Teresina (PI), o camisa 2 pediu desculpas ao torcedor tricolor.

"Nosso intuito é sempre vencer, ainda mais fora de casa. Estávamos vindo de duas vitórias na Copa do Nordeste. Mas eu queria pedir desculpas ao nosso torcedor. Tentamos fazer o melhor nesse campo, mas não conseguimos", disse.