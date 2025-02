Altos-PI x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Altos-PI x Fortaleza: como chegam os times

Os donos da casa vão em busca da primeira vitória nesta edição da Copa do Nordeste. O Jacaré estreou com derrota para o Sousa-PB (2 a 1) e depois empatou com o CRB (1 a 1), ocupando a penúltima posição do Grupo A, à frente do Moto Club-MA em razão do saldo de gols. Por outro lado, a situação é bem diferente no Campeonato Piauiense: o Altos ainda está invicto, com três vitórias e dois empates em cinco partidas.



Pelo intervalo curto entre os compromissos — foram apenas duas sessões de treinos e com deslocamento para a capital do Piauí —, a tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda volte a promover o rodízio de jogadores e use uma escalação alternativa no Albertão. Depois desta partida, a equipe do Pici terá cerca de uma semana livre de jogos. (Com Afonso Ribeiro)