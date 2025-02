David Luiz é escalado e estreia com a camisa do Fortaleza diante do Altos

Nos últimos três jogos do Leão (Floresta, Sport e Ceará), esteve no banco de reservas, mas não entrou em campo

Contratação mais badalada do Fortaleza nesta janela de transferências, o zagueiro David Luiz irá realizar sua estreia no duelo entre o Leão do Pici e Altos-PI, logo mais, às 21h30min, pela Copa do Nordeste, no Estádio Albertão, em Teresina (PI).

O camisa 23 do tricolor irá fazer dupla com o argentino Gastón Ávila. outro estreante da noite no confronto frente ao Jacaré. Completam a linha defensiva leonina nesta noite de terça-feira, 11: João Ricardo, Tinga e Diogo Barbosa.