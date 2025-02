Vojvoda elogia Calebe e sai em defesa de Pol Fernández: "Confio muito"

O volante argentino falhou no segundo gol do Ceará no Clássico-Rei, enquanto o camisa 10 entrou bem na segunda etapa

Após a derrota por 2 a 1 para o Ceará no primeiro Clássico-Rei de 2025, que aconteceu na tarde deste sábado, 8, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, elogiou a entrada do meia Calebe na segunda e etapa e saiu em defesa do volante argentino Pol Fernández, que falhou no segundo tento anotado pelo Alvinegro na Arena Castelão.

"[O Pol Fernández] é um jogador que vai ser muito importante para o nosso time, já vimos a qualidade dele. Como todos, terá momentos bons e regulares. O importante do jogador é sempre manter o nível competitivo e ajudar seu time. Confio muito nele, assim como em todos os jogadores", defende.