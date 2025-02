Sem Brítez e Gastón Ávila, Fortaleza desembarca no Recife para encarar o Sport

Ao todo, 24 atletas viajaram para a partida da segunda rodada do Nordestão. Além dos seis jogadores citados acima, o meia-atacante venezuelano Kervin Andrade e o volante Kauan são desfalques do Tricolor neste início de temporada porque estão defendendo suas seleções no Sul-Americano Sub-20.

O Fortaleza desembarcou na noite de segunda-feira, 3, no Recife para o jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste. A delegação tricolor veio desfalcada dos seguintes jogadores: Emanuel Brítez, Tomás Cardona, Gustavo Mancha, Felipe Jonatan, Matheus Rossetto e Gastón Ávila, este recém-contratado e apresentado oficialmente . A informação é do repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN .

Não há informações oficiais sobre o motivo da ausência do sexteto para o jogo diante do Sport. Qualquer atualização sobre o Departamento Médico do clube será divulgada uma hora antes da partida contra o time pernambucano.

No último balanço do DM, divulgado antes da partida contra o Floresta, no sábado, 1º, nenhum jogador estava lesionado. Diante do Verdão cearense, o zagueiro Emanuel Brítez deixou o confronto sentindo dores no pé e pode ter sido preservado por Juan Pablo Vojvoda, tendo em vista que no próximo sábado, 8, o Fortaleza enfrenta o Ceará no primeiro Clássico-Rei de 2025.

Entre os 24 jogadores relacionados para o duelo no Recife, Vojvoda levou apenas três zagueiros. São eles: Kuscevic, Titi e David Luiz. A expectativa é para que o ex-seleção brasileira faça sua estreia com a camisa do Leão na Ilha do Retiro. O defensor, que soma passagens por Flamengo, Chelsea, Arsenal e PSG, esteve no banco de reservas da equipe durante a partida contra o Floresta pelo Estadual, mas não ganhou minutos em campo.